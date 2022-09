Incidente sulla A21 tra Pontevico e Manerbio, deceduta 17enne

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 8:47

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 4 settembre 2022 – Questa notte, intorno alle ore 4.00, lungo la Autostrada A21, in direzione Brescia, nel tratto tra Pontevico e Manerbio, per cause in fase di accertamento, un veicolo è uscito di strada. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso, giunto da Brescia. Una ragazza di 17anni è deceduta sul colpo, mentre, un 21enne è stato trasportato in codice giallo al Poliambulanza di Brescia in ambulanza.

Un altro intervento dell’elisoccorso di Brescia è stato a Leno, intorno alle ore 2.30, in via Brescia, dove l’elicottero è intervenuto in un incidente stradale, dove sono rimaste coinvolti sei giovani, e ha trasportato un ferito in codice rosso all’ospedale di Brescia.

V. A.