Milano. Allarme bomba in via Larga, trovati due ordigni artigianali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2022 – Duo ordini sono stati ritrovati all’interno di una scatola, stamane, nei pressi di un palazzo in via Larga, al26, a Milano in cui ha sede il consolato libanese. A lanciare l’allarme un passante. All’arrivo della Polizia, intervenuta anche con gli artificieri, sul pacco hanno trovato un biglietto con scritto “Esploderà tra tre minuti”. Per questo le indagini sono state affidate al pool antiterrorismo, guidato da Alberto Nobili, per chiarire quanto avvenuto.