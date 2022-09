CBRE con Lendlease per il Property e Community Management di MIND Village

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 20:31

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2022 – CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha ottenuto da Lendlease il mandato per la gestione del Property Management e del Community Management del MIND, all’interno di MIND Milano Innovation District.

Il MIND Village, al centro dell’area ex-Expo 2015, attualmente oggetto di riqualificazione, ha trasformato e trasformerà parte degli ex padiglioni espositivi in spazi di lavoro classico e flessibile, per un totale di circa 17.000 mq e 800 postazioni di lavoro, suddivise tra uffici e spazi co-working.

Per offrire un servizio efficace di Property e Community Management, CBRE ha messo a disposizione del Cliente una squadra dedicata, con un approccio business oriented, composta da un team multifunzionale con expertise nel Property e Community Management, nel Digital, nel Marketing e nel Legal. Il Community Management permette la gestione ottimale del tempo e delle relazioni degli occupier semplificando la loro vita di tutti i giorni e migliorando quindi la loro esperienza all’interno dell’asset, grazie al supporto di un Community Manager che, attraverso una profonda conoscenza del territorio e analisi approfondite, può far fronte alle esigenze di chi vive gli spazi e mettere a loro disposizione servizi, momenti di condivisione, svago e comunità che possano agevolare il loro work life balance.

Per agevolare la gestione di queste attività, CBRE utilizza Host, uno strumento tecnologico sviluppato in-house che permette di avere, in un’unica piattaforma, tutte le informazioni dedicate ed esclusive per chi lavora o vive in un immobile, dando inoltre al Community Manager la possibilità di comunicare one to one con gli occupier, inviando loro anche survey ad hoc per raccogliere feedback e suggerimenti, e agli user di prenotare corsi, pranzi e servizi.