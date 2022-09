“Lo spazio nelle nostre vite: presente e futuro”: incontro al Planetario con l’astrofisica Simonetta Di Pippo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2022 – “Lo spazio nelle nostre vite: presente e futuro” si terrà al Planetario di Milano (Corso Venezia 57) venerdì 7 ottobre alle ore 21.00. L’incontro prende spunto dal libro “Space Economy” di Simonetta Di Pippo.

Astrofisica, già direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico e oggi alla guida dello Space Economy Evolution Lab di SDA Bocconi School of Management, Di Pippo ci accompagna alla scoperta di un settore da cui passa gran parte del futuro (sostenibile) del nostro pianeta, in un viaggio ai limiti della fantascienza tra asteroidi “da scavo”, cittadelle marziane, costellazioni di satelliti e tecnologie per combattere il cambiamento climatico.