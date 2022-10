CONSIGLIO COMUNALE. DIBATTITO SUL RAPPORTO TRA CITTÀ E UNIVERSITÀ   

Domani a Palazzo Marino, dalle 16.30, rettori e rettrici degli atenei milanesi. Buscemi: “Confronto che tocca pluralità di piani: innovazione, sviluppo, diritti, costo della vita, ambiente, mobilità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2022 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 10 ottobre, alle 16.30 a Palazzo Marino.

In apertura l’incontro con le rettrici e i rettori delle università di Milano, invitati dalla Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, a parlare del rapporto tra la città e gli atenei.



“Oggi il mondo è in una fase tormentata – dice la Presidente Buscemi – che sta avendo riflessi molto concreti sulle vite di ciascuno di noi, sulle comunità e quindi sulle nostre città. Si parla di investimenti nel futuro, di rilancio per uscire dalla crisi, di PNRR e non solo. Questi investimenti economici passano attraverso una progettualità che richiede visione, ambizione positiva di un mondo nuovo, ricerca, sostenibilità, istruzione e saperi. Il confronto con gli atenei è in questo senso fondamentale e tocca una pluralità di piani: innovazione, sviluppo, diritti, pensiero in senso più ampio e accesso allo studio, professori, studenti, ricercatori, affitti, costo della vita, ambiente, mobilità”.



Il Programma dei lavori prevede poi le Domande a risposta immediata, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e le mozioni e gli ordini del giorno presentati di seguito.

La seduta, la cui chiusura è prevista per le 20.30, potrà essere seguita in diretta streaming sulla WebTv Radio del Comune o sulla pagina Youtube del Comune.



Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno a firma della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde) e altri: “Non concedere il patrocinio agli eventi che non rispettano gli obiettivi climatici del Comune di Milano e utilizzo dei proventi del Milano Motor show per finanziare la realizzazione di piste ciclabili”.

Mozione a firma della Consigliera Chiara Valcepina (Fratelli d’Italia): “Sanificazione aria o installazione sistemi VMC nelle scuole milanesi”.

Ordine del Giorno a firma del Consigliere Michele Albiani (Partito Democratico): “Contrasto e messa al bando delle cosiddette terapie riparative o di conversione”.

Mozione a firma della Consigliera Deborah Giovanati (Lega): “Proroga al provvedimento “Area b”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Doposcuola nidi e scuole dell’infanzia”.

Mozione a firma dei consiglieri Matteo Forte (Milano Popolare) e Gianluca Comazzi (Forza Italia): “Chiese aperte a Milano”.

Ordine del Giorno a firma della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde) e altri: “Milano città rifugio per la difesa dei diritti umani”.

Mozione a firma dei consiglieri Andrea Mascaretti e Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Gratuità dei musei per i cittadini milanesi”.

Mozione a firma del Consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico) e altri: “Giornata mondiale della salute mentale”.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Proposte provvedimenti in ordine al progetto Move-In – accesso Area C”.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Diana De Marchi, Valerio Pedroni, Roberta Osculati, Marzia Pontone (Partito Democratico), Francesca Cucchiara (Europa Verde) e altri: “Proposta di istituzione dell’albo dei caregiver”.

Mozione a firma del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia) e altri: “Crisi idrica – interventi a sostegno delle aziende agricole”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Uffici comunali sovrastanti unità commerciali ubicate in Galleria Vittorio Emanuele II e in via T. Marino 7”.

Ordine del Giorno a firma del Consigliere Alessandro Giungi (Partito Democratico): “Richiesta di riqualificare Piazza Gramsci”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Ex scuola materna di Chiaravalle”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Servizio di spazzamento delle strade”.

Mozione a firma del Consiglieri Alessandro Verri (Lega) e altri: “Rafforzamento Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale”.

Mozione a firma della Consigliera Silvia Sardone (Lega) e altri: “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione a firma dei consiglieri Rosario Pantaleo (Partito Democratico) e Luca Bernardo (Luca Bernardo Sindaco): “Sul tema del titolare effettivo e società off shore”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Posizionamento paletti dissuasori anti-sosta nello spazio antistante la rampa utilizzata da persone con difficoltà motorie per accedere all’ufficio postale di Via Acerbi 34”.

Mozione a firma della Consigliera Deborah Giovanati (Lega): “Problematiche relative alla Sicurezza del Quartiere di Bruzzano”.

Mozione a firma del consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Campagna di sensibilizzazione al sostegno delle attività commerciali cittadine”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Piazza Lavater – Modifica in corso d’opera del progetto di ristrutturazione con la realizzazione di un’aiuola alberata al centro della piazza”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Provvedimenti viabilistici in Via San Dionigi”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Realizzazione di strisce che regolamentano la sosta in via Leoncavallo e vie limitrofe e destinazione a parcheggio auto dell’area scoperta tra via Leoncavallo e via Fanfulla da Lodi”.

Mozione a firma del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia) e altri: “Fiume Olona”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Accesso ai ciclomotori e ai motoveicoli in tutte le ztl e le corsie preferenziali”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Mezzi di soccorso di associazioni no profit”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Inversione del senso di marcia di via P. Crespi e di via Dei Transiti”.

V.A.