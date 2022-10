(mi-lorenteggio.com) Pavia, 18 ottobre 2022 – È deceduta la donna di 88 anni investita questa mattina intorno alle ore 10.20 a Pavia mentre attraversava via Tasso sulle strisce pedonali. La donna gravemente ferita è stata trovata dai soccorritori in arresto cardio-circolatorio ed era stata trasportata in ospedale dove è deceduta.

Redazione