MILANO. AREA B, PRESIDENTE FONTANA: TANTO TUONÒ CHE PIOVVE, ANCHE SALA SI ACCORGE CHE BISOGNA RIVEDERE PROVVEDIMENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2022 – “Tanto tuonò che piovve… Finalmente il Comune di Milano e il sindaco Sala comprendono la necessità di sedersi intorno a un tavolo per ridiscutere alcuni aspetti determinanti dell’Area B. Una proposta che, fin dall’emergere delle criticità, era stata proposta dall’ACI di Milano e poi rilanciata, a più riprese, da Regione Lombardia. Ma, siccome per noi, alla fine, conta solo la concretezza e il raggiungimento di un risultato in grado di mitigare i disagi e le difficoltà di cittadini e imprese, siamo pronti, fin da ora, a ritrovarci per intervenire su un provvedimento iniquo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sulle dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul tema dell’Area B, relativamente alla possibilità della convocazione di un tavolo dedicato.