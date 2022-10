Incidente sul lavoro in una carpenteria, 62enne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 25 ottobre 2022 – Stamane, intorno alle ore 11.10, in via Pacinotti, via tra il Naviglio Grande e l’Ikea, in una carpenteria, eccellenza del territorio, un operaio di 62 anni ha riportato un trauma cranico trauma dopo una caduta. Sul posto sono giunte un’ambulanza dell’ATA soccorso insieme ad un’automedica, che dopo aver valutato il ferito, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Più gravi, invece le conseguenze, di un altro incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio a Parona, in provincia di Pavia, dove un operaio è deceduto sul colpo, colpito da un tubo.

V. A.