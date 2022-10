Triennale Milano presenta la Membership e il Patron Program

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2022 – Triennale Milano avvia una nuova strategia di public engagement che si rivolge al pubblico e ai sostenitori dell’istituzione. Si tratta di un programma con diversi livelli di ingresso, che si articola nella Membership, disponibile da marzo 2023, e nel Patron Program, che viene presentato nel corso di una serata speciale lunedì 24 ottobre e che è attivo a partire da questa data. Un’offerta articolata che rafforza il posizionamento di Triennale e che riflette la ricchezza e la varietà della sua proposta culturale.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, dichiara: “Negli ultimi anni Triennale ha ampliato la sua rete internazionale, avviando nuove collaborazioni con musei e centri culturali in tutto il mondo, ha arricchito la sua programmazione, dando vita a una proposta unica e multidisciplinare. La nostra istituzione viene vista come un punto di riferimento per l’innovazione e la creatività in ambito culturale, un luogo in cui tornare regolarmente per vedere proposte sempre nuove. Per questo abbiamo voluto dare vita a un programma ampio e articolato, che possa permettere a tutti di partecipare attivamente e sostenere la vita di Triennale. Un ringraziamento particolare va a Regina De Albertis, consigliera della Fondazione La Triennale di Milano da aprile 2022, che è stata delegata dal Consiglio di Amministrazione alla promozione del Patron Program, e che sono certo ci darà un aiuto davvero prezioso.”

Carla Morogallo, Direttrice generale di Triennale Milano, afferma: “Uno degli obiettivi centrali della nostra istituzione è coinvolgere i pubblici nella vita di Triennale per favorire l’educazione e la formazione di una sensibilità culturale capace di sviluppare prospettive nuove, costruttive, che guardano al futuro in modo positivo. Siamo partiti dall’ascolto e dal confronto con il pubblico e abbiamo costruito un programma che permette di frequentare Triennale tutto l’anno e di sostenerne le progettualità, che può essere personalizzato in base agli interessi, alle abitudini di consumo e alle aspettative di ognuno.”

La Membership offre quattro tipologie di sottoscrizione con un diverso livello di ingaggio e di costo, a cui si aggiunge il Parton Program, con un’unica fascia di supporto, che permette di far parte di una comunità attiva e dinamica che segue le esperienze più innovative e rilevanti della creazione contemporanea. Tutte le formule di sottoscrizione permettono di vivere un’esperienza completa di Triennale, permettendo di accedere a mostre, spettacoli ed eventi.

Patron Program

Il Patron Program di Triennale si rivolge ai soli privati e prevede un’unica fascia personale di supporto con un contributo annuo di 1.500 euro. I Patron possono decidere di sostenere ulteriormente l’istituzione associandosi a progetti specifici con donazioni aggiuntive.

L’obiettivo di questo progetto è creare attorno a Triennale un sostegno economico ma anche culturale, di pensiero, promosso da una comunità dinamica di appassionati che vogliono vivere pienamente l’istituzione e la sua relazione con la cultura internazionale. Grazie alla generosità dei suoi sostenitori Triennale potrà realizzare nuovi progetti e attività, sempre con l’intento di proporre al proprio pubblico punti di vista inediti e autorevoli sui temi centrali del nostro presente. A fronte del loro impegno, Triennale propone numerosi benefit e vantaggi esclusivi.

I Patron hanno un accesso privilegiato a Triennale: ingresso a tutte le mostre con quattro accompagnatori e a tutti gli spettacoli con un accompagnatore, serate esclusive per gli opening delle esposizioni, tour dedicati con i curatori, incontri con i protagonisti del mondo dell’arte, del design e dell’architettura, eventi riservati e tante altre esperienze dietro le quinte. Sono previsti inoltre sconti ai Caffè, al ristorante e allo Store di Triennale.

Triennale mette a disposizione il proprio network internazionale e l’esperienza dei suoi curatori per accompagnare i Patron al centro della creazione contemporanea, costruendo per loro dei percorsi di visita dedicati sul territorio e nelle grandi capitali dell’arte, dell’architettura e del design che comprendono visite a studi d’artista, collezioni private, musei, festival, fiere d’arte. I Patron hanno la possibilità di incontrare e costruire relazioni durature con artisti, collezionisti, curatori e con gli altri partecipanti al programma.

Membership

La Membership di Triennale Milano sarà attiva da marzo 2023 ed è pensata per rispondere alle esigenze e alle abitudini di diversi target di pubblico: appassionati, creativi, consumatori di cultura, giovani.

Sono previste quattro tipologie di sottoscrizione con un diverso livello di ingaggio e un diverso posizionamento di prezzo: “livello A” 50 euro, “livello B” 100 euro, “livello C” 170 euro, “livello D” 400 euro.

La Membership offre numerosi vantaggi: permette di costruire l’abbonamento che meglio corrisponde ai propri interessi, permette di fruire della programmazione di mostre e spettacoli anche con uno o più accompagnatori, propone una serie di agevolazioni, come la prenotazione prioritaria degli spettacoli e le giornate di anteprima alle mostre, e scontistiche sui servizi aggiuntivi. I Member hanno inoltre la possibilità di accedere a eventi e visite guidate a loro riservati.

Il programma di Membership è stato pensato per essere accessibile a tutti, vuole essere inclusivo e risponde alla richiesta di partecipazione sociale e di condivisione delle esperienze culturali.