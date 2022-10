Comune di Lissone e Associazione Carabinieri in congedo, estesa la collaborazione al servizio presso la scuola secondaria De Amicis

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 31 ottobre 2022. Si amplia la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.

Dal mese di ottobre il nucleo volontari carabinieri in congedo presta attività di presidio negli orari di ingresso degli studenti presso la scuola secondaria di primo grado De Amicis in via Vico, succursale in frazione Bareggia. Un ulteriore servizio per garantire maggiore sicurezza ai ragazzi e a coloro che circolano nella zona.

I volontari dell’A.N.C. svolgono sul territorio comunale servizio di salvaguardia, osservazione e segnalazione complementare e non sostitutivo a quello svolto dalla Polizia Locale, secondo un protocollo d’intesa tra il Comune di Lissone e la sezione lissonese dell’Associazione Nazionale Carabinieri rinnovato a dicembre 2020 per il triennio successivo.

Il rapporto di collaborazione, ora esteso anche al presidio presso la scuola media lissonese, comprende tra le attività svolte sul territorio comunale la sorveglianza delle aree pubbliche, in particolare dei mercati, dei parchi, del patrimonio ambientale e culturale, e l’assistenza durante le manifestazioni pubbliche promosse dalla stessa Amministrazione Comunale.