Linea Lecco-Sondrio-Tirano: auto fra barriere PL colpita da treno: dalle ore 11.15 traffico ferroviario sospeso tra Tirano e Tresenda: un ferito

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 1 novembre 2022 – Dalle ore 11.15 sulla linea Lecco-Sondrio-Tirano, il traffico ferroviario è sospeso tra Tirano e Tresenda per la presenza di una vettura ferma fra le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante, che è stata colpita da un treno. L’uomo alla guida, un 51 enne, soccorso dai Vigili del Fuoco dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale di Sondalo.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la linea.

V. A.