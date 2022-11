Messaggio del Presidente Mattarella al Presidente eletto del Brasile, Lula da Silva

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 novembre 2022 – Ieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente eletto della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, il seguente messaggio:

«Nell’apprendere la notizia della Sua elezione desidero farLe giungere le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i migliori auguri di successo nell’assolvimento dell’alto incarico affidatoLe dal popolo brasiliano.

I nostri Paesi condividono un’antica e forte amicizia, radicata anche nel tessuto sociale grazie alla presenza in Brasile di una grande e ben integrata comunità di cittadini di origine italiana.

Su queste solide fondamenta Brasilia e Roma sapranno sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali, estendendoli a tutti gli ambiti di comune interesse, e operare d’intesa per contribuire alla soluzione delle numerose sfide – anche alla pace e alla sicurezza – del momento attuale.

Voglia accogliere i miei più cordiali auguri per il benessere della Sua persona e la prosperità dell’amico popolo brasiliano».