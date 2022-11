(mi-lorenteggio.com) Costa Volpino, 3 novembre 2022 – Alle 15.30 di oggi, in via Roma 49, un veicolo, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada finendo in un canale. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed è atterrato l’elisoccorso. Il ferito, un uomo di 78 anni, è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio, ed è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

