Cesano Boscone. Al via la terza edizione Cesano Green

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 novembre 2022 – Un calendario fitto per fare cultura sui temi ambientali coinvolgendo i cittadini di tutte le età. E’ l’obiettivo di Cesano Green, un programma di incontri, azioni concrete e di presentazioni pubbliche pensato dal Comune per far crescere conoscenza e sensibilità ambientale dei cesanesi.

Si comincia sabato 5 novembre, alle 16, con il laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni presso la biblioteca di Villa Marazzi su “La donna che amava gli alberi”, a cura di Simabé. A seguire, il 14 novembre alle 21, proiezione del film “2040” nella Sala delle Carrozze, sempre in Villa Marazzi. Il 18 novembre alle ore 14 piantumazione di alberi nel parco Aldo Moro, nell’ambito del progetto di Città Metropolitana Forestami. Ancora piantumazione nel parco Gobetti, il 20 novembre alle 10.30, in collaborazione con Legambiente – Abete Rosso e in attuazione della legge che chiede la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato.

Si prosegue il 23 novembre alle ore 18.30, nuovamente nella Biblioteca di Villa Marazzi, con la presentazione ai cittadini del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) adottato dal Comune con approfondimenti sulle Comunità Energetiche e come costituirne una. A seguire il 26 novembre, alle 16 ancora appuntamento in Biblioteca con altri laboratori per bambini a cura ancora di Simabé, questa volta sul tema dei rifiuti. Sempre in Biblioteca, alle 21 del 28 novembre, anche la presentazione del libro di Gianluca Ruggieri sull’attualissimo tema “Cos’è la transizione ecologica”, che si terrà in presenza dell’autore. Si chiude il 1 dicembre, alle 21 nella Sala delle Carrozze di Villa Marazzi, con la presentazione del progetto di volontariato internazionale “Un pozzo per Andrea” che prevede la realizzazione di pozzi per l’acqua in Etiopia e sarà occasione di approfondimento della vita in quelle terre difficili, anche alla presenza della scrittrice Erminia Dell’Oro

“Arriva alla terza edizione Cesano Green, dopo gli anni complicati della pandemia, di nuovo totalmente in presenza – commenta l’assessore alla Cultura e all’ambiente, Marco Pozza. Un’iniziativa che punta a diffondere la sensibilità sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile attraverso momenti di approfondimento, di confronto ma che chiama anche all’azione diretta e che attraverso momenti ludici e creativi vuole coinvolgere i più piccoli, i cittadini di domani. Un appuntamento molto importante – aggiunge Pozza – sarà il 23 novembre, quando presenteremo l’avvio del percorso del PAESC che contiene un’analisi puntuale dell’impronta energetica del nostro territorio e le azioni che l’amministrazione comunale ha messo e metterà in campo per aumentare l’efficienza energetica, l’uso di rinnovabili e gli interventi di mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Sarà anche occasione per ragionare sulle Comunità Energetiche Rinnovabili di futura realizzazione”.