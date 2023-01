Usmate Velate. Intensificati i controlli per il rispetto della sosta con disco orario

Nel mese di dicembre 400 veicoli controllati e oltre 40 sanzioni comminate dalla Polizia Locale

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 5 gennaio 2023. Con l’obiettivo di garantire una corretta turnazione della sosta e la possibilità, per ogni automobilista, di fruire di uno stallo nelle immediate vicinanze di attività commerciali e servizi, a partire dai mesi scorsi sono stati intensificati i controlli relativi ai parcheggi con sosta a disco orario presenti sul territorio comunale.

In particolare, nel corso del mese di dicembre, gli agenti di Polizia Locale hanno controllato circa 400 veicoli, individuando oltre il 10% di infrazioni e comminando così la sanzione amministrativa ad oltre 40 mezzi.

“Non si tratta di far cassa, né di vessare gli automobilisti, ma è un modo per garantire a tutti la possibilità di una sosta rapida nelle aree a più alta presenza di negozi o di servizi” – specifica il Sindaco Lisa Mandelli.

L’incremento dei controlli per il rispetto della sosta con disco orario fa seguito ad una intensificazione dei controlli relativi ai divieti di sosta istituiti sul territorio in concomitanza con la pulizia strade al fine di porre in essere un ancor più corretto ed efficiente servizio di spazzamento.

L’incremento dei controlli risponde anche alle numerose richieste giunte dalla cittadinanza in cui veniva segnalata la presenza di auto in divieto di sosta negli orari di divieto e per non vanificare il lavoro degli operatori di CEM Ambiente che in alcune situazioni si erano trovati nell’oggettiva impossibilità di svolgere al meglio il loro compito per la cattiva abitudine di alcuni automobilisti di lasciare parcheggiati i mezzi nei punti in cui è previsto il passaggio della spazzatrice.

