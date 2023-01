Zogno. Giovane colto da malore, soccorso

(mi-lorenteggio.com) Zogno, 8 gennaio 2023 – Intervento stamattina, domenica 8 gennaio 2023, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Un ragazzo, che si trovava con la famiglia in località Sant’Antonio Abbandonato, ha avuto un problema di salute. Dapprima sembrava che l’elicottero non potesse arrivare in zona a causa della visibilità ridotta dalla nebbia, poi le condizioni meteorologiche sono migliorate e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha raggiunto il giovane. A supporto dell’équipe sono intervenute le squadre territoriali del Cnsas e i Vigili del fuoco. L’intervento è cominciato alle 6:40 ed è finito alle 8:30.