PRESENTATA LISTA PD MILANO, 13 DONNE E 13 UOMINI IN CORSA PER IL CONSIGLIO REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2023 – Ci sono consiglieri regionali uscenti, sindaci ed ex parlamentari ma anche donne e uomini che vengono dal mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e della sanità. La capolista è Cosima Buccoliero, dirigente penitenziario, che per il suo straordinario lavoro all’interno delle carceri, tra cui quello di Bollate, ha ricevuto l’ambrogino d’oro. È stata presentata questa mattina alla stampa la lista dei candidati del PD Milano Metropolitana che correranno alle elezioni del Consiglio regionale della Lombardia.

Una lista che sarà consegnata prima della presentazione ufficiale, come accaduto durante le passate elezioni amministrative, al Prefetto Renato Saccone a cui il Partito Democratico Metropolitano chiederà una verifica in massima trasparenza e a salvaguardia della legalità.

All’interno della rosa composta da tredici donne e tredici uomini che correranno tra poco più di un mese alle elezioni del Consiglio regionale della Lombardia anche la partecipazione di Articolo 1 e dei socialisti con i due medici Angelo Melluso ed Ester Maria Pungolino entrambi impegnati in campo sindacale. Due i candidati più giovani, entrambi hanno 26 anni e sono Lorenzo Pacini e Paolo Romano: Romano è il candidato indicato dai Giovani Democratici Milano Metropolitana.

“Abbiamo scelto di fare una lista aperta, guidata da una non iscritta al Partito Democratico, che tiene insieme le competenze e l’opposizione di questi cinque anni con i nostri consiglieri regionali uscenti, moltissimi amministratori del territorio, ma anche tante persone non iscritte al Pd che vengono dal mondo dell’associazionismo, della salute e dell’attivismo. Uomini e donne che hanno voglia di cambiare la Regione – ha spiegato la deputata e segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani -. L’obiettivo è vincere in Lombardia e crediamo che le ultime scelte compiute dalla compagine che sostiene Letizia Moratti mostrino che c’è una sola e vera alternativa ad Attilio Fontana. E questa alternativa è il centrosinistra”, ha concluso.

In particolare, i candidati in ordine di lista sono: Cosima Buccoliero; i consiglieri e le consigliere regionali uscenti Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza; il consigliere comunale di Rho Fulvio Caselli; la vicepresidente del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo Claudia Bianchi; l’ex senatore già sindaco di Cernusco sul Naviglio Eugenio Comincini; l’avvocata e consigliera metropolitana e comunale a Paderno Dugnano Daniela Caputo; l’ex deputato e veterinario Paolo Cova; Silvia Carabelli, attivista femminista e LGBT+; David Gentili, membro del Comitato Antimafia nominato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala; Dhammika Chandrasekera attiva nella comunità srilankese; Angelo Melluso; la consigliera comunale di Milano e delegata al Lavoro e Politiche sociali di Città Metropolitana Diana De Marchi; il sindaco di Cesano Boscone e consigliere delegato ad Ambiente e Legalità in Città Metropolitana Simone Negri; la vicesindaca di Buccinasco con delega all’ambiente, all’associazionismo, alla cultura antimafia Rosa Palone; il presidente di Arci Milano e giornalista Maso Notarianni; la consigliera comunale di Sesto San Giovanni e presidente della Polisportiva Geas della città Loredana Pastorino; l’assessore al Verde, Strade, Casa, Edilizia scolastica e Politiche giovanili del Municipio 1 Lorenzo Pacini; Ester Maria Pungolino; il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello; l’insegnante di Lettere Manuela Sammarco; l’ex segretario metropolitano dei GD milanesi e assessore al Welfare Mobilità e Salute del Municipio 8 Paolo Romano; la sindaca di Settimo Milanese Sara Santagostino e Giampiero Stabile, impegnato nel sociale e nella politica.