LOMBARDIA, BELVEDERE 39ESIMO PIANO PALAZZO REGIONE DA RECORD: 30.000 VISITATORI PER IL PERIODO NATALIZIO

Milano, 10 gennaio 2023 – Trentamila visitatori in 12 giorni, tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Questi i numeri da record delle aperture del Belvedere di Palazzo Lombardia programmate nell’ambito de ‘La magia del Natale’, la rassegna di iniziative della Regione per le festività natalizie.

Il punto panoramico al 39° piano ha permesso a tantissimi visitatori di ammirare Milano dall’alto e nel primo weekend di dicembre, ha riscontrato subito il gradimento dei lombardi: durante il lungo ‘ponte’ di S. Ambrogio e dell’Immacolata, infatti, sono stati registrati oltre 11.000 accessi in 5 giorni.

Il libero accesso al Belvedere è stato replicato nel weekend successivo, 17-18 dicembre 2022, e anche all’inizio del 2023.

E proprio lo sprint finale, nel fine settimana della Befana dal 6 all’8 gennaio, ha registrato il traguardo dei 30.000 visitatori, con quasi 4.000 accessi nel giorno dell’Epifania e nella giornata seguente.

Chi è salito al 39° piano ha potuto anche ammirare la Natività di un maestro leonardesco, risalente al primo quarto del XVI sec., prestito della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

2.000 GIOCATTOLI DONATI – Si è conclusa con numeri positivi anche la seconda edizione del ‘Giocattolo sospeso’, il progetto di raccolta giocattoli realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e AREU. Sono 2.000 i doni raccolti e successivamente distribuiti, grazie al supporto di ABIO (Associazione per il bambino in ospedale), ai bambini meno fortunati ricoverati nelle strutture sanitarie.

IL VILLAGGIO DI PINOCCHIO – Ha riscontrato il gradimento di grandi e bambini anche il villaggio di Pinocchio and Friends, con oltre 1.000 partecipanti alle attività ricreative e ai laboratori previsti durante il periodo delle festività natalizie. (