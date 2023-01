CESANO BOSCONE. SCUOLA GOBETTI CHIUSA, FRATELLI D’ITALIA: ‘NON C’È PACE PER IL SINDACO’

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 gennaio 2023 – Riceviamo e pubblichiamo:

“I genitori dei bambini della scuola primaria Gobetti di Cesano Boscone sono stati avvisati questo pomeriggio che da domani l’istituto resterà chiuso e le classi saranno trasferite nel plesso Monaca di via Vespucci con disagi per genitori e nonni che non dispongono di mezzi propri per accompagnare i bimbi a scuola.

Il motivo? Lo stesso ormai da troppo tempo: la caldaia che non funziona.

Ci chiediamo come mai l’Ammimistrazione comunale non abbia approfittato della pausa natalizia per risolvere definitivamente un problema noto a tutti che quella struttura si trascina da tempo.

Da quanto ci riferiscono personale scolastico e genitori stamattina la scuola era al freddo, ma il sindaco ieri ha pubblicato un post con la foto del refettorio ripristinato dopo il crollo del controsoffitto e di certo non poteva passare per quello che, dopo la presentazione di una interrogazione parlamentare, chiudeva la scuola.

Peccato che sia stato costretto a farlo ugualmente perché la situazione ormai non è più tollerabile.

Famiglie, insegnanti e personale scolastico denunciano da tempo lo stato della struttura, ma per il sindaco ogni segnalazione diventa “procurato allarme”, sopratutto da quando la campagna elettorale lo distrae dai problemi di Cesano.

Ora ci attendiamo risposte immediate, tempi certi e sostegni per le famiglie a cui il trasferimento creerà parecchi disagi.”

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

Fabio Raimondo

Simona Sanfleici

Simone Bianchi