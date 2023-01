Da fine gennaio un corso per diventare operatori culturali della Bassa Bresciana

Il via a fine gennaio 2023. Un’occasione per i giovani per riscoprire il territorio ricco di palazzi storici, castelli e cascine antiche, divenendo esperti ambasciatori turistici della propria terra.



(mi-lorenteggio.com) Brescia, 12 gennaio 2023. La Bassa Bresciana da riscoprire ed amare grazie al corso di formazione, organizzato dalla Fondazione Castello di Padernello con l’Associazione Comuni Terre Basse, per diventare operatori culturali di un territorio straordinario, dall’anima rurale, ricco di castelli, cascine antiche, palazzi storici e bellezze architettonico-culturali. Prenderà il via il 28 gennaio 2023 negli spazi del maestoso Castello di Padernello, esempio di rinascita culturale, economica e sociale dell’intera area grazie al restauro del maniero e alle tante iniziative che lo rendono fulcro di attrazione turistica, e sarà strutturato in cinque incontri su diverse tematiche, che trasformeranno i partecipanti in esperti ambasciatori della propria terra. I nuovi operatori culturali saranno promotori di visite guidate e diventeranno animatori di turismo esperienziale ed emozionale, per far conoscere la Bassa Bresciana ai visitatori e a quanti vorranno esplorarla. Il secondo modulo del corso di formazione verrà poi presentato alla fine dei cinque incontri. L’iniziativa, aperta in modo particolare ai giovani, è in linea con l’adesione della Fondazione Castello di Padernello alla manifestazione Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali dell’Associazione Pianura da Scoprire. L’intero corso è al costo di 50 euro a persona, ma si può partecipare anche alla singola lezione. Si può prenotare direttamente sul sito: www.castellodipadernello.it

Link Drive cartella immagini: http://bit.ly/IlCastellodiPadernello



Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Castello di Padernello

Via Cavour, 1 Padernello – 25022 Borgo san Giacomo (BS)

Tel. 030 9408766

E-mail: info@castellodipadernello.it

Sito web: www.castellodipadernello.it



