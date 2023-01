16/1 MONICA ZHANG ALL’AUDITORIUM LATTUADA

Milano, 13 gennaio 2023 – Lunedì 16 gennaio all’Auditorium Lattuada (ore 20.30) gli Incontri Musicali della Fondazione La Società dei Concerti di Milano propongono un recital solistico di Monica Zhang, uno dei giovani talenti che fanno parte del programma degli artisti in residenza di questa stagione.

La quindicenne pianista milanese, allieva di Vincenzo Balzani e vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali, presenta un programma di omaggi incrociati, con i ventiquattro preludi op. 28 di Chopin e le variazioni su un tema di Chopin scritte da Sergej Rachmaninov, del quale nel 2023 appena iniziato si celebrano i 150 anni dalla nascita.

Il costo del biglietto, in vendita sul sito www.soconcerti.it o presso gli uffici della Fondazione (corso di Porta Vittoria 18, Milano), è di 5 euro. Biglietti under 30 in vendita a 2 euro presso gli uffici della Fondazione o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto.

Lunedì 16 gennaio, ore 20.30

Auditorium Lattuada

corso di Porta Vigentina 15/A, Milano

Monica Zhang, pianoforte

Artists in Residence

F. Chopin, 24 Preludi op. 28

S. Rachmaninov, Variazioni su un tema di Chopin op. 22