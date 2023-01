Magenta. Teatro Lirico: “Le piace Brahms?” apre la stagione musicale 2023 – sabato 21 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 15 gennaio 2023 – L’Orchestra “Città di Magenta” e l’Orchestra Antonio Vivaldi inaugurano il cartellone musicale 2023 con le musiche di Johannes Brahms nel “Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra in La minore Op. 102” e nella “Sinfonia n.2 in Re maggiore op.73”. Protagonisti assoluti Marcello Miramonti, violino solista, ed Enrico Bronzi, violoncello solista e direttore.

“Un cartellone di cinque concerti che vuole osare e stupire, tra tradizione e innovazione, per raggiungere un pubblico sempre più ampio, più giovane”: così Antonella Piras definisce l’impronta della nuova stagione. “Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla proficua collaborazione con l’Orchestra Vivaldi e il Maestro Lorenzo Passerini: la sinergia tra le due formazioni ha reso possibile proporre repertori di grande potenza sonora e impatto che il pubblico del Lirico ha dimostrato di apprezzare”.

Nel solco di questo percorso-progetto, il cartellone propone tre concerti sinfonici che vedono sul palco oltre 40 strumentisti per esplorare quelle partiture che richiedono maggiore dimensione di organico. Faremo un percorso attraverso il ‘900 con autori come Richard Strauss, Hartmann, Shostakovich, Enescu, accanto ai nomi della tradizione classica come Brahms e Bach.

Con la serata “Fanny e Mimì”, in cartellone l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Totem prosegue il viaggio di ricerca e studio dentro l’universo musicale femminile dell’’800: protagoniste due donne musiciste molto diverse vissute in epoche distanti tra loro, Fanny Mendelsshon (compositrice, 1805-1847) e Mia Martini (cantautrice, 1947-1995), idealmente unite dal filo conduttore che esplora il rapporto con la parte maschile del loro universo.

“Uno spettacolo tutto al femminile che vuole suscitare interesse ed emozione”, dice Antonella Piras. Produzione originale Totem, è realizzato in collaborazione con il laboratorio musicale abbiatense Maffeis Lab. In scena l’attrice Silvia Giulia Mendola, la parte musicale è affidata all’Ensemble Totem con Margherita e Maddalena Miramonti, la voce pop è di Arianna Meda e gli arrangiamenti di Michele Fagnani. La drammaturgia è a cura di Paola Ornati.

Con il concerto pomeridiano “La classica è Giovane”, in programma domenica 16 aprile alle 16, diretto dal Maestro Andrea Raffanini, ascolteremo l’Orchestra Giovanile Città di Magenta composta da giovani musicisti under 20, alcuni dei quali già professionisti, rivolto alle famiglie per avvicinare all’ascolto della musica classica anche ai ragazzi.

Prima del concerto di sabato 21 gennaio presso la biglietteria del teatro è ancora possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione musicale al costo di 70 euro in platea, 50 euro in galleria e 40 euro il ridotto fino a 26 anni.

I singoli biglietti sono in vendita al costo di: platea 16 euro; galleria 12 euro; ridotto 10 euro (under 26). Biglietto speciale per le scolaresche al costo di 5 euro.

Possibilità acquisto online su www.vivaticket.com

Teatro Lirico Magenta, via Cavallari, 2 – 02 97003255 – www.teatroliricomagenta.it

Orario biglietteria: martedì/giovedì 10-12; 17-19. sabato 10-12.

Serata del concerto: un’ora prima dell’inizio spettacolo