MAFIA, ROGGIANI: VICINA A SINDACO DI BUCCINASCO PRUITI, SUO APPELLO NON RIMANGA INASCOLTATO

Milano, 16 gennaio 2023 – “Con la sentenza di settimana scorsa, dopo anni di battaglie legali tra il Comune di Buccinasco e la famiglia Papalia, ‘ndrina calabrese ben radicata al Nord, il giudice ha riconosciuto alla famiglia l’uso del cortile di una villetta ad oggi per metà soggetta a sequestro e quindi luogo di cultura, casa di volontariato e di attività coordinate dall’Amministrazione e per metà ancora dei Papalia. Ovviamente non possiamo tacere, è una sconfitta”, ha spiegato la deputata e segretaria del Pd Milano Metropolitana Silvia Roggiani.

“Ora il Comune ha scelto di tirarsi indietro e di non condividere la villetta con associazioni a delinquere – ha aggiunto -. Le sentenze si rispettano come dice bene il sindaco Rino Pruiti, ma le istituzioni non possono convivere con dinamiche di illegalità e criminalità accertate da condanne che vanno dalla droga alle armi, fino agli omicidi. Il bene confiscato tornerà nelle mani dello Stato”.

“Noi ci uniremo a questa battaglia perché Governo e Parlamento non lascino soli i Comuni. Lavoreremo perché l’appello del primo cittadino non rimanga inascoltato”, ha concluso.

