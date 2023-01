Medici a gettone, Altitonante: “I numeri dimostrano il fallimento del centrosinistra, Assessori come Bertolaso sono da esempio per rilanciare e potenziare la sanità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023 – “Oggi Milena Gabanelli scrive su Data Room del Corriere della Sera un’interessante approfondimento sulla situazione dei nostro sistema sanitario nazionale in cui parla degli errori commessi in vent’anni di politica sanitaria spiegando come la carenza di medici specialisti stia mettendo a rischio la tenuta del sistema sanitario, questi numeri sono la dimostrazione di come le politiche della sinistra di governo siano un fallimento totale: Regione Lombardia in questi anni in cui la sinistra era sempre al governo nazionale ha cercato di tamponare la situazione aumentando le borse di studio a proprie spese e con ogni iniziativa possibile, compreso richiamare in servizio professionisti di eccellente qualità come Guido Bertolaso che hanno aiutato sia durante la pandemia con la costruzione dell’ospedale in Fiera finanziato dalla donazioni del lombardi, sia nella gestione della campagna vaccinale” commenta così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia, i dati riportati da Data Room sul Corriere della Sera.

