(mi-lorenteggio.com) Assago, 17 gennaio 2023 – Madonna ritorna dopo 8 anni in Italia per festeggiare i 40 anni di carriera, con il ‘The Celebration Tour’ mondiale e lo farà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Biglietti in vendita alle 9 del 19 gennaio per gli iscritti a Live Nation. La vendita generale, invece, sarà aperta alle 10 del 20 gennaio.

Redazione