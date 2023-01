ATM, SARDONE: “FINALMENTE COMUNE E AZIENDA AUMENTANO CONTROLLI MA NON BASTA: ORA ALZARE TORNELLI IN OGNI STAZIONE METROPOLITANA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2023. “Finalmente Atm e Comune di Milano, dopo molteplici proteste da parte nostra e dei cittadini stufi di pagare i rincari dei biglietti anche per i “furbetti” che saltano il tornello, hanno deciso di implementare i controlli. Peccato, però, che questo non basti. All’azione dei controllori vanno affiancate altre operazioni, ovvero alzare i tornelli in ogni stazione metropolitana in modo da scoraggiare i portoghesi e implementare modalità di controllo pure sui mezzi di superficie. Ben vengano i controlli persona per persona ma serve fare di più e soprattutto evitare che i dipendenti Atm siano esposti al rischio di aggressioni e umiliazioni durante lo svolgimento del proprio lavoro. L’azienda dei trasporti milanese ci fa sapere che l’evasione è aumentata ma noi lo diciamo da sempre che le bassissime cifre fornite (4% metropolitana e 11% mezzi di superficie) non corrispondono alla realtà dei fatti. Solo aumentando i controlli a tappeto ci si rende infatti conto che i portoghesi sono molti di più. Chi la fa franca, appunto, non viene conteggiato tra i multati, quindi… Ci auguriamo che questo cambio di passo non si riduca al Duomo e alle fermate più centrali ma sia esteso anche in estrema periferia. Le nostre battaglie, da sempre osteggiate da sinistra, stanno cominciando a portare i primi frutti”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega.

Redazione