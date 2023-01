Mattarella: «Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica»

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 gennaio 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente di CFI – Cooperazione Finanza Impresa, Mauro Frangi, il seguente messaggio:

«Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al convegno nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di Giovanni Marcora.

Giovanni Marcora – “Albertino”: il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico – è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e solidarietà.

Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell’approvazione della Legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare.

Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da Ministro dell’Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora.

Nella sua azione di Ministro dell’Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti di lavoro.

Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell’edificio repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano un’indicazione per l’oggi».