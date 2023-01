LIDL APRE IN PIAZZALE LODI A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2023 – Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con più di 700 punti vendita nel Paese, festeggia oggi un tris di nuove aperture. Sono tre, infatti, i tagli del nastro in contemporanea da nord a sud: da Thiene (VI) a Milano fino a Monopoli (BA). Complessivamente, per la realizzazione di queste strutture di vendita sono state assunte nuove risorse con un impatto occupazionale complessivo dell’operazione di oltre 40 nuovi posti di lavoro creati.

Il nuovo Lidl a Milano in Piazzale Lodi

Lidl Italia continua a puntare su Milano e, a solo una settimana dall’inaugurazione del punto vendita di Viale Lancetti, taglia il nastro di nuovo store in Piazzale Lodi. Il capoluogo meneghino riveste un ruolo strategico per l’Insegna che presidia il territorio anche con un ufficio real estate dedicato che si occupa proprio dell’espansione nella Metropoli. Con questa apertura, sono 21 i supermercati che Lidl annovera a Milano, dove la Catena si è insediata per la prima volta nel 1995. Quest’ultima operazione porta con sé un risvolto occupazionale significativo grazie all’assunzione di 16 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla grande squadra di oltre 21.000 persone già in forza alla Catena in tutta Italia.

Un nuovo punto di riferimento cittadino

Il supermercato Lidl sorge nella zona sud est della città di Milano, in una posizione privilegiata e facilmente accessibile con mezzi pubblici o privati. Lo store, che presenta un’area vendita di circa 800mq, si sviluppa al piano terra di un edificio occupato in precedenza da un negozio di arredo per la casa che è stato ristrutturato e adattato alle nuove esigenze commerciali con un conseguente zero consumo di suolo. La struttura, che rispecchia il format cittadino della Catena, è il risultato di un progetto immobiliare che presta attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, poiché presenta al suo interno un impianto di luci a LED che consente di risparmiare più del 50% rispetto alla normale illuminazione, oltre a vantare un approvvigionamento energetico proveniente interamente da fonti rinnovabili.

Una spesa smart e conveniente

Dall’apertura del suo primo punto vendita in Italia nel 1992, Lidl ha dimostrato tutta il suo impegno nell’offrire ai clienti un’esperienza di acquisto piacevole e funzionale. Nel nuovo store di Milano, caratterizzato da ampie corsie che mettono ad immediata disposizione una vasta scelta di articoli, il benvenuto all’ingresso è dato dal reparto frutta e verdura, con proposte sempre fresche e salutari e tante referenze certificate Bio. Inoltre, oltre al reparto panetteria con prodotti caldi e croccanti sfornati ogni giorno, si incontra una proposta delle migliori eccellenze gastronomiche del nostro Paese: gustosi latticini, carne e pesce di prima scelta e tante altre proposte DOP, DOC, IGP.

A disposizione di tutti i clienti vi è anche l’App Lidl Plus per smartphone. Un programma fedeltà 100% digitale che rende la spesa ancora più conveniente, veloce ed offre numerosi vantaggi e coupon sconto. Aperto dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 21:30 e alla domenica dalle 8:30 alle 21:00, questo nuovo supermercato offre, quindi, un servizio al pubblico continuativo in un contesto moderno e smart.