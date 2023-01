Giorno della Memoria, il 27 gennaio su Rai Scuola il film “Edith”, progetto realizzato con gli studenti di una classe del Liceo Coreutico Statale “Tito Livio” di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2023 – Venerdì 27 gennaio, alle ore 20.00, in occasione del Giorno della Memoria, verrà trasmesso su Rai Scuola il film “Edith”, un progetto cinematografico realizzato con la partecipazione delle studentesse e degli studenti di una classe del Liceo Coreutico Statale “Tito Livio” di Milano.

Ispirato a una vicenda realmente accaduta, il film, ambientato nel 1944, narra di una giovane ragazza ungherese, sfuggita alla drammatica sorte che ha accomunato milioni di internati nei campi di concentramento nazisti, grazie alla sua passione per la danza e alla fede in un mondo migliore.