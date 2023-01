PERFETTI VAN MELLE tra le prime 20 aziende italiane certificate Top Employer 2023

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 20 gennaio 2023 – Per il terzo anno consecutivo, Perfetti Van Melle Italia ottiene la Certificazione Top Employers, un riconoscimento dell’eccellenza nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e a migliorare l’ambiente di lavoro.

Quest’anno Perfetti Van Melle Italia ha ottenuto un punteggio molto alto: 93,76%, che la colloca tra le prime 20 aziende italiane certificate, su un totale di 141.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che ancora una volta riconosce gli sforzi e l’impegno profuso dalla funzione Risorse Umane e dall’azienda per migliorare l’esperienza delle nostre persone in PVM Italia. Questa certificazione è un forte stimolo ad attuare programmi e iniziative che ci consentono di migliorare costantemente il nostro modo di lavorare, il nostro ambiente di lavoro, consentendo a tutti di crescere e migliorarsi professionalmente e come persone” dichiara Samuele Marri, Direttore Risorse Umane.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata annualmente alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esaminando e analizzando in dettaglio 20 diversi ambiti tra cui People Strategy (strategie Risorse Umane), Work Environment (ambiente di lavoro), Talent Acquisition (selezione e inserimento di persone di talento), Learning(formazione), Diversity, Equity & Inclusion (diversità, equità e inclusione), Wellbeing (benessere) e molti altri.

Quest’anno, Top Employers Institute ha riconosciuto e certificato 2.052 Top Employer in 121 Paesi di tutto il mondo.

PEFETTI VAN MELLE ITALIA è tra i primi Gruppi al mondo nel mercato confectionery (caramelle e chewing gum) presente con i suoi prodotti in oltre 130 paesi nel mondo. Conta oltre 17.000 dipendenti e opera con 32 società, tra unità produttive e distributive, dislocate in ogni continente. I marchi commercializzati in Italia sono tra i più noti e rinomati: Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Happydent, Vivident, Big Babol, Mentos, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Chupa Chups, Morositas. In Italia il Gruppo ha sede a Lainate (Milano) dove è il sito stabilimento storico, e conta altre 4 unità produttive, con circa 1200 collaboratori.

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo di lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice. Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2022 ben 1857 aziende in 123 Paesi di tutto il mondo, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 8 milioni di dipendenti.

Redazione