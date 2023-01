Italiani e home routine: abitudini e tendenze per la casa nel 2023

Milano, 24 gennaio 2023 – La casa è il luogo in cui trascorriamo la maggior parte della nostra vita e, a seguito del Covid, il rapporto tra uomo e abitazione si è evoluto rapidamente. C’è maggiore cura per i dettagli e la voglia di renderla funzionale per qualunque attività. Oggi approfondiremo alcune informazioni relative alla routine domestica degli italiani per il 2023, tra abitudini e nuove tendenze.

Come vivono la casa gli italiani nel 2023

Come detto, a causa della Pandemia, le abitudini degli italiani in casa sono cambiate rispetto al passato. Si è andata un po’ a perdere quella voglia di utilizzare l’abitazione per attività tipiche di momenti conviviali, magari con parenti e amici, che invece si preferisce incontrare fuori. A pensarla così è quasi il 50% della popolazione, con il dato che cresce se si parla con persone che appartengono alla fascia d’età compresa tra 41 e 56 anni, con picchi del 60%. La casa, ora, ha una connotazione più individuale, il luogo del relax, del guardare la TV, del giocare ai videogames e ascoltare la radio o leggere un buon libro. Anche la sperimentazione di ricette culinarie fa parte delle nuove tendenze.

Gli italiani si sono riscoperti cuochi e trascorrono in cucina un quarto della propria giornata. Completa il quadro la categoria degli hobby, in particolar modo il giardinaggio. Ma nel 2023, oltre a tutto questo, ci sarà anche una maggiore cura degli italiani nei dettagli della propria casa. Non mancheranno, infatti, interventi di manutenzione sull’abitazione, con ristrutturazioni o cambi di arredamenti da affiancare alla domotica. Una casa elegante, accompagnata da un tocco digitale. Dati gli aumenti dei costi dell’energia, poi, si proverà a rendere la propria casa molto più efficiente dal punto di vista energetico.

A tal riguardo, la scelta di alcune offerte luce e gas tra le più vantaggiose presenti sul mercato potrebbe rivelarsi fondamentale per raggiungere tale obiettivo. Inoltre, approfittando di determinati incentivi statali, si potrà pensare di installare una nuova pompa di calore o un impianto fotovoltaico. In questo senso sarà importante anche rivedere il corredo di elettrodomestici presenti a casa. Comprarne di nuovi di classe energetica più alta, consentirà, dopo l’iniziale spesa, di recuperare in bolletta tutto l’investimento e oltre.

Tendenze per la casa del 2023

Quali sono, quindi, le tendenze per la casa italiana del 2023? Sembra strano dirlo, ma queste derivano soprattutto da piattaforme social come TikTok e Instagram, dove veri e propri influencer, oltre che esperti, hanno condizionato la moda per l’arredamento della casa nel 2023. Basti pensare che il 40% degli italiani ha cercato il frigorifero dei propri sogni sui social, mentre poco più del 30% si è lasciato ispirare per la dispensa della propria cucina.

La parola chiave è apparenza, mentre l’obiettivo è quello di permettere alla propria casa di essere presentabile sui social. Ecco, quindi, che la propria casa dovrà essere disordinatamente ordinata, lasciando da parte ogni linea minimalista. Viva l’abbondanza di libri e quadri, mentre il green dovrà dominare la scena.

C’è chi, in questo senso, punta alla creazione di pareti viventi, ossia fatte di piante, grazie a materiali e tecnologie particolari. Ogni casa, poi, dovrà garantire un relax fisico e mentale. Per questo la scelta di colori come giallo tramonto o terracotta, consentono di rendere il proprio rifugio molto più accogliente. Infine, largo allo sport e allo smart working. L’appartamento dovrà essere dotato di tutto il necessario che consenta di poter svolgere la propria attività, sia sportiva che lavorativa, direttamente al proprio interno. Lo richiede lo sviluppo della società moderna. Angolo palestra e postazione di ufficio, quindi, saranno d’obbligo da crearsi.

L. M.