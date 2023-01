(mi-lorenteggio.com) Binasco, 25 gennaio 2023 – Intorno alle ore 18.00 di questa sera, nella zona industriale, in via delle Scienze, all’altezza del civico 17, un uomo di 54 anni è stato investito. L’uomo, soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca Binasco e dall’elisoccorso, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica.

Redazione