LO STORICO LIDL DI CESANO MADERNO (MB) CAMBIA SEDE E SI RINNOVA

Cesano Maderno (MB), 26 gennaio 2023 – Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con oltre 700 punti vendita nel Paese, dà il benvenuto al 2023 inaugurando ben 8 nuovi punti vendita in meno di un mese. Solo questa mattina, infatti, l’Azienda festeggia quattro tagli del nastro, i quali si aggiungono alle altrettante aperture celebrate in tutta Italia nelle scorse settimane. Le inaugurazioni di oggi hanno aperto al pubblico i nuovi punti vendita di Cesano Maderno (MB), Paullo (MI), Verona e Caltanissetta. Questa operazione genera complessivamente un impatto occupazionale positivo con l’assunzione di oltre 30 nuovi collaboratori, i quali si uniscono così alla grande squadra Lidl, di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale.

La nuova sede di Cesano Maderno

Con l’obiettivo di offrire alla clientela una rinnovata esperienza d’acquisto, Lidl Italia ha inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco Gianpiero Bocca, il nuovo punto vendita di Cesano Maderno in Via Nazionale dei Giovi angolo Via Santo Stefano. Un supermercato dal layout contemporaneo e completamente ridisegnato, che sostituisce lo storico Lidl di Via Lazio, aperto nel 1997 come primo store dell’Insegna nella provincia di Monza e della Brianza. Questa apertura ha portato all’assunzione di 6 collaboratori che vanno ad aggiungersi alla consolidata squadra già presente sul territorio. A favore della clientela sono presenti 100 posti auto e la massima flessibilità di servizio è garantita dai seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Un supermercato attento all’ambiente

Con un’area vendita di oltre 1.300 mq, il nuovo supermercato rispecchia il più recente format commerciale della Catena ed è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’Insegna ha infatti costruito questo nuovo store a consumo di suolo zero riqualificando un’area dismessa dove sorgevano in precedenza una palazzina residenziale e un ex mobilificio. L’edificio, che rientra in classe energetica A2, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 155 kW. Sempre in ottica green, il 100% dell’energia utilizzata dal punto vendita proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Oltre il carrello – Lidl contro lo spreco

Da sempre vicina alla comunità e fortemente legata al territorio in cui opera, Lidl Italia ha realizzato negli ultimi anni numerose attività volte al sostegno delle persone in difficoltà. Tra queste, la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus, partner storico con cui Lidl Italia nel 2018 ha avviato un progetto virtuoso per il recupero delle eccedenze denominato “Oltre il carrello – Lidl contro lo spreco”. Questo programma, in continua espansione, ha portato fino ad oggi al recupero e alla donazione di oltre 31.000 tonnellate di cibo, equivalenti a 62 milioni di pasti. Anche il nuovo punto vendita di Cesano Maderno farà parte fin da subito degli oltre 520 supermercati Lidl che aderiscono a questa nobile iniziativa, consegnando le proprie eccedenze al Gruppo Famiglia Marista Champagnat.