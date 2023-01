Asili, Altitonante (Forza Italia): “Senza i privati i bambini di Milano sarebbero costretti a restare a casa”

Milano, 27 gennaio 2023 – “Il Comune di Milano sotto le Amministrazioni di Giuseppe Sala ha continuato a chiudere servizi per l’infanzia, basta vedere le mappe della presenza di asili in città per vedere come senza l’apporto dei privati moltissimi bambini dovrebbero restare a casa.

Comunali

Solo nel 2022 il Comune di Milano ha chiuso 8 asili pubblici su un totale che secondo gli Open Data di Regione Lombardia è di 404. Una rete che però va restringendosi da anni visto che consultando i dati Istat i bambini ospitati negli asili pubblici milanesi erano 7.916 nel 2017 e 7.592 nel 2020.

Una volta di più dobbiamo ringraziare la libera iniziativa dei lombardi, perché se fossimo affidati solo al sindaco Sala nessuno si occuperebbe dei bambini: a lui piacciano troppo i podcast di intrattenimento, come se fosse un personaggio dello spettacolo e non un primo cittadino che deve occuparsi di Milano. Se preferisce andare a lavorare in Rai lo faccia e lasci il Comune a chi vuole e sa come occuparsene” afferma Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.