CONSUMI – MILANO, DOMANI 28/1 VITAMINA DAY AL MERCATO AGRICOLO DI VIA DE LEMENE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2023 – Nel mercato di Campagna Amica di via De Lemene 3 a Milano arriva il “Vitamina Day”, un appuntamento per conoscere la frutta più ricca di vitamina C, valida alleata per la nostra salute contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo, spinte dalle basse temperature.

Infatti – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – sabato 28 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 nel farmers’ market all’esterno del Centro Pavesi FIPAV verrà data a tutti i consumatori l’opportunità di degustare una spremuta d’arancia offerta dall’azienda agricola Scordino Francesco.

Al mercato di Milano – conclude la Coldiretti interprovinciale – sarà anche possibile fare la spesa buona e che fa bene direttamente dai contadini, che ogni sabato mattina portano in via De Lemene le loro eccellenze a km zero, dal pane all’ortofrutta e dalla carne ai formaggi, oltre a miele, confetture, olio e vino. ​