Cusago. L’Hotel Le Moran di viale Europa diventa una nuova Residenza per Anziani

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 27 gennaio 2023 – Il nuovo Pgt recentemente approvato permetterà ad un operatore del territorio la ristrutturazione dell’Hotel Le Moran di viale Europa, al confine con Trezzano sul Naviglio, che trasformerà detto stabile in una nuova Residenza per Anziani, la RSA Visconti.

La nuova struttura, dotata di 110 posti letto sarà dedicata ad anziani semi autosufficienti o non autosufficienti, che necessitano di assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, generica o specializzata.

L’apertura della struttura è programmata per il mese di Marzo 2023 e, prevedendo una notevole richiesta per questo tipo di servizio, l’Amministrazione comunale ha chiuso un accordo che riserva 10 posti in esclusiva da assegnare ad eventuali richiedenti cittadini di Cusago, fino alla data di apertura della struttura stessa.

Inoltre, anche quando la struttura sarà al completo, e si dovranno vagliare le domande di nuovi eventuali ingressi, l’accordo sottoscritto prevede che le domande pervenute da cittadini di Cusago avranno la priorità per l’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

