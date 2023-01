ZTL San Siro, Altitonante (Forza Italia): “Il progetto crea preoccupazione e divisione, il Comune incontri i cittadini e gli operatori economici del quartiere”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2023 – “In questi giorni è stata diffusa la notizia dell’attivazione di una zona a traffico limitato intorno allo stadio di San Siro e all’Ippodromo in occasione delle partite e dei grandi eventi, ma i dettagli del progetto sono rimasti poco chiari creando molte preoccupazioni in chi lavora in zona.

Voglio invitare il Comune a organizzare un incontro nel quartiere per chiarire ai cittadini e a tutti gli operatori economici come funzionerà la nuova zona a traffico limitato e quale sia il senso di questa iniziativa, se l’Amministrazione non si pone come un interlocutore chiaro nelle sue comunicazioni qualunque cambiamento nella gestione della città diventa occasione per creare solo divisioni e disagi.

La mia esperienza come amministratore, dai consigli di zona alla Regione, mi ha insegnato che un incontro diretto con i cittadini porta sempre anche a una maggiore efficienza delle scelte di chi amministra” commenta così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia, l’annuncio della creazione di una nuova ZTL nel quartiere San Siro.

