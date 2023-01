MAGENTA. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE: UN’ATTIVITA’ IN CRESCITA

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 30 gennaio 2023 – Sono resi noti i numeri relativi all’anno 2022 per quanto riguarda l’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile. “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai volontari magentini, il cui numero ha visto un aumento sino a 26 unità”, spiega l’Assessore alla Protezione Civile Simone Gelli. Nelle diverse attività cui sono stati chiamati hanno investito complessivamente 5 mila 820 ore. Un numero elevato di cui mi preme in particolare mettere in evidenza l’impegno per le emergenze in territorio comunale a seguito di perturbazioni, temporali e vento, per dare supporto alla sicurezza della popolazione e le ore impiegate ancora negli hub vaccinali; infine evidenzio l’aumento delle ore nell’addestramento a dimostrazione che le donne e gli uomini della nostra Protezione Civile investono molto del loro tempo a crescere come gruppo e a specializzarsi per essere sempre di maggiore aiuto anche su un ampio territorio e di supporto per altri Comuni con cui si collabora in sinergia“.

Di seguito i numeri nel dettaglio: