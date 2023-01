Migliore panettone artigianale: Artigianato è tradizione. Evento a Milano (Sophia Loren Restaurant)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2023 – Si svolgerà a Milano, venerdì 3 febbraio alle ore 17.00, presso Sophia Loren Restaurant (via Cesare Cantù, 3), l’evento “Artigianato è tradizione. Panettone: il rilancio delle eccellenze agroalimentari lombarde” promosso da Fondazione UniVerde, Rotary Club Passport Innovation District 2110, Euro-Toques e CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in collaborazione con ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert. Media partners: Italpress, Askanews, GustoH24, Italia a Tavola.

In occasione dell’incontro sarà assegnato il riconoscimento al maestro pasticcere lombardo autore del migliore panettone artigianale selezionato da Euro-Toques. La premiazione si terrà nel giorno di San Biagio, il santo protettore della gola, in cui, secondo la tradizione milanese, è usanza consumare gli ultimi panettoni delle festività per proteggersi dai malanni. All’artigiano premiato sarà consegnata dai promotori dell’evento la nuova moneta da 5 Euro (fior di conio) della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Franciacorta e Panettone. L’evento è promosso nell’ambito della campagna #NoFakeFood che rilancia l’impegno contro agropirateria e italian sounding per la difesa delle eccellenze agroalimentari del made in Italy.

Interverranno: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde e promotore della campagna #NoFakeFood); Enrico Derflingher (Presidente di Euro Toque Italia e International); Paolo Maltese (Presidente Rotary Club Pass Innovation District 2110); Fabrizio Capaccioli (Managing Director Asacert); Alessandro Rossi (Presidente Ristorazione CNA Milano). Modera: Annarita Briganti (Giornalista e scrittrice).