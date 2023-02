MONZAPULITA.IT: ATTIVATO IL FORM UFFICIALE PER SEGNALARE DISSERVIZI SULLA PULIZIA DELLA CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 febbraio 2023 – In questi mesi – in cui sono programmati diversi interventi che modificano i servizi di igiene pubblica e di raccolta rifiuti in città, in accordo con i tecnici di Impresa Sangalli – le segnalazioni dei cittadini si rivelano particolarmente utili per affinare il servizio nell’indicare in modo puntuale disguidi o comportamenti non corretti relativi al conferimento dei rifiuti.

Il servizio segnalazioni. Impresa Sangalli ha ottimizzato in questi ultimi mesi la modalità di gestione delle segnalazioni degli utenti monzesi mediante il modulo online sul portale www.monzapulita.it.

Come funziona. Le singole segnalazioni sono prese in carico e processate da parte dei coordinatori di Impresa Sangalli. La procedura prevede che al termine l’utente che ha inviato la segnalazione riceva una notifica di chiusura per rendicontare l’evasione della richiesta stessa.

Il canale più veloce è compilare il modulo online su www.monzapulita.it: cliccando sul bottone “Segnala” è possibile selezionare la tipologia di segnalazione tra cui discarica abusiva, mancata raccolta, mancato svuotamento cestini e altri. Cliccando poi su “Carica immagine/i” è possibile dettagliare meglio la segnalazione inviando anche una foto e aggiungendo eventuali note e dettagli utili.

Per maggiore semplicità l’accesso al modulo può avvenire anche cliccando sull’apposita immagine nel banner superiore della homepage.

Il monitoraggio. I dati caricati sulla piattaforma che gestisce le segnalazioni sono condivisi con i tecnici del Comune, i quali possono verificare in ogni momento la situazione.

Tutti gli altri servizi online. Sul portale www.monzapulita.it è possibile inoltre accedere ai Servizi a prenotazione: ritiro rifiuti ingombranti, ritiro RAEE (Rifiuti ed Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ritiro sfalci verdi. I servizi ad iscrizione disponibili sono la raccolta dei tessili sanitari (pannoloni e pannolini), la raccolta selettiva degli imballaggi in cartone (Riservato UnD), la raccolta delle cassette in plastica/legno (Riservato UnD), la raccolta degli oli vegetali esausti di cucina (Riservato UnD).

I rifiuti ingombranti. Si ricorda a tutti coloro i quali, per motivi diversi, non possono recarsi personalmente alla piattaforma di Viale delle Industrie, che è possibile prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Questi ultimi non vanno mai lasciati sulla strada senza avere preventivamente concordato giorno e orario di ritiro con gli operatori.