Monza. Aida Andreassi è il nuovo Direttore Sanitario della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Dall’1 febbraio sostituisce Laura Radice

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 febbraio 2023 – Dall’1 febbraio la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha un nuovo Direttore Sanitario. Si tratta della dott.ssa Aida Andreassi, nomina che si è resa necessaria a seguito del pensionamento della dott.ssa Laura Radice.

Fino al 31 gennaio la dott.ssa Andreassi ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario di Presidio

presso l’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza e dal 16 maggio scorso anche Direttore

FF dell’Unità operativa di Medicina Legale. Nel suo curriculum vanta già esperienze all’interno

di IRCCS: nel 2021 è stata infatti Direttore Sanitario della Fondazione IRCCS Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano. Negli anni precedenti ha lavorato invece nella Direzione

Generale Welfare di Regione Lombardia. Tra i tanti compiti rivestiti si è occupata in prima

linea di attività di coordinamento sanitario in Abruzzo a sostegno delle popolazioni colpite

dal terremoto nell’aprile 2009, dell’organizzazione dei soccorsi in eventi maggiori e calamità

naturali quali il terremoto di Amatrice, attività di partecipazione alla pianificazione della

organizzazione sanitaria per eventi quali ad esempio Expo, attività di implementazione della

riorganizzazione ospedaliera nell’emergenza Covid-19 e ancora attività di coordinamento per

l’Unità di Crisi dell’emergenza Ucraina.

“È per me un grande onore – sottolinea la dott.ssa Andreassi – poter collaborare all’inizio

dell’attività della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e prendere parte con la Direzione

Strategica a questo percorso di trasformazione dell’Ospedale e della Fondazione Monza e

Brianza per il Bambino e la sua Mamma. Ringrazio in particolare la dott.ssa Radice che per

tanti anni ha condotto con competenza e professionalità, oltre che impegno personale,

l’attività di direzione sanitaria, attività che spero di continuare con il medesimo impegno”.

“Volevo esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Radice. Lo faccio innanzitutto

come rappresentante attuale della Azienda (IRCCS) – aggiunge il Direttore Generale Silvano

Casazza – in cui ha operato in tutti questi anni. Un periodo intenso, di grande evoluzione del

San Gerardo, di accadimenti imponderabili (pandemia) e di pronta ripresa, in cui nei vari

ruoli da lei ricoperti ha messo a disposizione di tutti, in primis dei cittadini, le proprie

competenze, professionalità, umanità, … diventando punto di riferimento importante per

l’operatività e per le persone della struttura. Un grazie anche personale, legato al breve ma

intenso cammino fatto insieme, in cui mi ha accompagnato con umiltà e competenza

nell’ingresso al San Gerardo, favorendo la mia conoscenza della struttura, delle persone che

vi operano e dei processi attuati. Un grazie davvero grande e sincero che, oltre a facilitare

me, ha permesso di dare continuità all’attività del San Gerardo e ai servizi per i cittadini.

Come si dice queste circostanze … “buona vita”! Dall’1 febbraio ha iniziato la sua

collaborazione con il nostro IRCCS, come Direttore Sanitario, la dottoressa Aida Andreassi.

A lei il benvenuto a nome di tutti e l’augurio di un buon e proficuo lavoro”.