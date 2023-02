La 21ª giornata di Serie: a Milano il 235° Derby con il tutto esaurito

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2023 – Domani, alle ore 20.45, allo Stadio Meazza, si terrà la sfida tra Inter-Milan, con il derby n° 235.

Proprio in virtù dell’eccezionalità dell’evento e della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro apriranno alle 17:45, tre ore prima del calcio d’inizio. L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per completare le procedure di controllo all’ingresso.

Per quanto concerne l’arrivo a San Siro è previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo vengono chiuse sul finire della partita. A Lotto, il corridoio diretto per cambiare tra M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto. Maggiori informazioni a questa pagina.

Redazione