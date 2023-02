Torna la Superlega all’Allianz Cloud: Powervolley Milano ospita Padova per la settima giornata di ritorno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2023 – Torna la Superlega nel calendario dell’Allianz Powervolley Milano all’Allianz Cloud. Dopo la gara al Mediolanum Forum contro i Block Devils della scorsa settimana, la truppa di coach Piazza non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo sul taraflex dell’ex Palalido. Attesissimo appuntamento nell’agenda di Milano è Padova, avversaria di turno nell’ottava giornata di ritorno di Superlega con fischio d’inizio alle ore 17:00.

Coach Piazza ed i suoi ragazzi vogliono perseguire l’obiettivo dei playoff, dopo lo scivolone a Verona e il crollo casalingo contro Perugia, ma per farlo devono portare a casa quanti più punti possibili da qui alla fine del regular season. Sulla propria strada troveranno una Padova agguerrita nel tenere alle spalle Siena e Taranto, ovvero le due squadre che chiudono la classifica appaiate a 14 punti, ovvero con una lunghezza in meno del sestetto patavino. Gli uomini di Jacopo Cuttini, infatti, sono reduci da due scontri salvezza: significativo il successo in 3 set contro Taranto, rocambolesca la sconfitta al fotofinish rimediata a Siena.

Alla vigilia del faccia a faccia n. 20 la tradizione è favorevole alla compagine ambrosiana, vittoriosa in 13 occasioni, compreso il match di andata (Milano per 3-1). Sarà una gara difficile in termini di energie nervose, cercherà di non farsi cogliere impreparata Milano che, dopo una settimana di lavoro e studio degli avversari, arriva pronta a questa sfida che diventa cruciale per il cammino dei meneghini in campionato. Con Perugia in testa per distacco e una classifica molto corta, l’obiettivo di Milano è provare a consolidare la propria permanenza tra le migliori otto squadre del torneo e una vittoria piena con Padova consegnerebbe tre punti preziosi in vista del traguardo. Ci proverà con le armi a sua disposizione, puntando sui colpi di Patry e Mergarejo, la qualità a muro della coppia di centrali Loser e Vitelli (uno degli ex di turno) e sfruttando la classe di Ishikawa, ex patavino e protagonista del derby nipponico insieme all’altra punta di diamante del Sol Levante, Ran Takahashi.

DICHIRAZIONE

Marco Vitelli (Allianz Powervolley Milano): «Sappiamo perfettamente che per noi questa partita è come una finale, perché non possiamo più fare passi falsi per centrare il settimo posto, obiettivo minimo per la regular season in quanto ci consentirebbe di disputare un quarto di finale play off sulla carta più abbordabile. In settimana durante gli allenamenti abbiamo provato a dare il massimo e ci siamo riusciti, siamo pronti e carichi per affrontare questa partita importantissima e al contempo insidiosa, sapendo che Padova è in piena lotta salvezza e ha fame di punti».

PRECEDENTI

Il match Allianz Powervolley Milano – Pallavolo Padova sarà il confronto numero 19 tra le due società. 13 vittorie per Milano, 6 per Padova.

EX

Francesco Fusaro a Padova nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/2020; Marco Vitelli a Padova nel 2020/2021, 2021/2022

DIRETTA TV

Il match delle 17:00 Allianz Powervolley Milano – Pallavolo Padova sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv, con il commento italiano di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Vitelli, Mergarejo – Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Pallavolo Padova: Saitta – Petkovic, Volpato – Crosato, Asparuhov – Takahashi, Zenger (L). All. Cuttini.

Arbitri: Canessa – Cappello. (Clemente, Pristerà)

Impianto: Allianz Cloud di Milano.