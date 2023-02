AUXOLOGICO MEDA RIABILITAZIONE: AL VIA LA COLLABORAZIONE CON ORTHOLABSPORT, PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI SPORTIVI

PER ANALISI STATICHE, ANALISI DINAMICHE DEL CAMMINO E PLANTARI SU MISURA

Dal mese di febbraio è possibili prenotare tramite CUP o in sede

(mi-lorenteggio.com) Meda (MB), 7 febbraio 2023 – Inizia con il mese di febbraio 2023 la collaborazione tra l’Auxologico Meda Riabilitazione, il moderno centro riabilitativo e di medicina dello sport di Auxologico IRCCS situato in Corso della Resistenza, e Ortholabsport, una delle più rinomate società ortopedica sportiva specializzata nella realizzazione di plantari, ortesi in carbonio, tutori e protezioni su misura per sportivi professionisti ed amatori.

Presso Auxologico Meda Riabilitazione si potranno eseguire analisi statiche dell’appoggio del piede, analisi dinamiche del cammino e della corsa e valutazioni posturali finalizzate alla realizzazione di plantari su misura da parte di tecnici ortopedici Ortholabsport.

Il servizio, che si avvarrà di apparecchiature a elevato grado tecnologico, sarà erogato in regime privato.

Per prenotare una consulenza è possibile rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni di Auxologico oppure direttamente a Meda presso la sede di Corso della Resistenza, 23.

“La mission di Auxologico è da sempre quella di mettere a disposizione le cure sanitarie più aggiornate, efficaci e personalizzate, trasferendo i progressi della ricerca scientifica all’attività diagnostica e ospedaliera”, l’ing. Stefano Rusconi, Outpatient Operations Manager Area Lombardia di Auxologico. “Per questo siamo orgogliosi di poter offrire al nostro pubblico questo nuovo servizio altamente qualificato in partnership con una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale quale Ortholabsport.”

“Le nostre competenze professionali in ortopedia e posturologia, sviluppate in oltre 25 anni di attività, ci permettono di fornire una consulenza tecnica specializzata, coadiuvata da strumentazioni all’avanguardia di ultima generazione”, spiega Alessandra Sestini, CEO di Ortholabsport. “Il benessere fisico è il principale obiettivo delle attività scientifico-ortopediche di Ortholabsport. Tuttavia, l’insieme di analisi, ricerche e misurazioni accuratamente effettuate consentono, oltre alla prevenzione degli infortuni, anche un sensibile miglioramento delle performance sportive, come testimoniano i risultati ottenuti dai numerosi campioni dello Sport con cui abbiamo il piacere di collaborare da diversi anni.”

Il giorno dell’appuntamento il paziente dovrà presentarsi munito di prescrizione medica del plantare su misura (validità della prescrizione un anno dalla data di emissione), portando l’eventuale vecchio plantare (se già realizzato in precedenza), e la calzatura di più frequente utilizzo in cui inserire plantare di uso quotidiano (in caso di plantare sportivo, la calzatura sportiva in uso).

Per una corretta valutazione è necessario portare ireferti di visite specialistiche (ortopediche, fisiatriche, medicina dello sport, diabetologiche, reumatologiche, ecc.),

A seguito della valutazione, gli operatori di Ortholabsport comunicheranno al paziente quando presentarsi a Meda per il ritiro del plantare (che verrà realizzato su misurapresso il laboratorio centrale di Ortholab a Milano).

Le analisi statiche e le analisi dinamiche del cammino e della corsa, invece, non necessitano alcuna prescrizione medica.

Auxologico IRCCS

Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale. Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute – e sempre confermato – come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Auxologico è presente in Lombardia, Piemonte, Lazio e Romania con 20 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico.

Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo di oltre 2200 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per la cura della persona.

www.auxologico.it

Ortholabsport

Ortholabsport è la prima società ortopedica sportiva in Italia specializzata nella realizzazione di plantari e protezioni su misura, con l’obiettivo di migliorare le performance nel mondo sportivo.

Nella sede di Milano (Corso San Gottardo, 3) la società dispone di un centro di valutazioni su misura, oltre a uno store con la vendita di prodotti specializzati per ogni attività sportiva e di recovery.

Tra i fiori all’occhiello di Ortholabsport si collocanoRunning Lab e Cycling Lab, innovativi servizi in grado di effettuare specifiche e dettagliate analisi baropodometriche e biomeccaniche sulla corsa e sul bikefitting.

Ortholabsport è oggi consulente accreditato FISI – Federazione Italiana Sport Invernali (di cui è Fornitore Ufficiale delle Squadre Nazionali e della Commissione Medica) e delle più grandi società sportive italiane edeuropee di numerose discipline, tra cui calcio, sci, pallacanestro, tennis, rugby, pallavolo e triathlon.

www.ortholabsport.it

V.A.