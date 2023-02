Corsico (7 febbraio 2023) – Sabato 11 febbraio, dalle ore 17, in via Cavour si svolgerà l’iniziativa “Aspettando San Valentino”: momenti musicali proposti in alcuni dei negozi del centro da ASEC Corsico (Associazione sviluppo economico centro storico), in collaborazione con la civica scuola di Musica “Antonia Pozzi”.