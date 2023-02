Corsico. Danza sportiva: sono corsichesi i primi campioni del mondo junior

Corsico (7 febbraio 2023) – Nei giorni scorsi, l’assessore allo sport Francesco Di Stefano e l’assessora alla comunicazione Angela Crisafulli hanno accolto nella sala consiliare Arianna Martinucci e Fabio Rovedoni: i due giovani atleti di danza sportiva che lo scorso 12 agosto hanno conquistato il titolo mondiale a Stoccarda, in Germania, mai aggiudicato da italiani nella categoria junior.

“Abbiamo iniziato da piccoli a ballare insieme per puro divertimento – spiega Arianna Martinucci – ma abbiamo continuato per dieci anni perché è diventata la nostra grande passione, che ci ha portato a raggiungere grandi risultati, il più importante dei quali è stato il mondiale a Stoccarda. È stata un’emozione grandissima sentire risuonare per la prima volta il nostro inno nazionale all’estero”.

Gli assessori hanno consegnato ai due ragazzi un attestato e una targa per ringraziarli a nome della città di Corsico.

“Quello della danza sportiva – aggiunge Fabio Rovedoni – è un mondo molto bello, pieno di ragazze e ragazzi che praticano questa disciplina con grande gioia. È un’attività – come tutti gli sport – che richiede un grande impegno e tanti sacrifici”.

Arianna e Fabio hanno iniziato a sette anni a ballare il boogie woogie (disciplina delle danze sportive riconosciuta dal Coni), allenati dai coach Sonia Salsedo e Marco Larosa dello Studio Larosa Dance di Buccinasco.

Hanno vinto sei volte il campionato italiano di categoria e ai campionati del mondo si sono

classificati terzi nel 2019 a Mosca e secondi a Kharkiv, in Ucraina, nel 2021, anno in cui hanno anche conquistato il primo posto alla coppa del mondo di Ginevra.

Nel 2022, hanno raggiunto il secondo posto nella coppa del mondo di Odense, in Danimarca, e il primo posto alla coppa del mondo di Zurigo, prima di aggiudicarsi – il 12 agosto a Stoccarda – il titolo di campioni del mondo.