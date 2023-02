Corsico. Giorno del ricordo: “Italiani in soffitta”

Per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, sabato 11 febbraio alle ore 17 alla sala “La pianta”, in via Leopardi 7, verrà rappresentato uno spettacolo teatrale che ripercorre i viaggi e le storie di tanti italiani dimenticati

Corsico (7 febbraio 2023) – Sabato 11 febbraio, in occasione del “Giorno del ricordo” in commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, alle ore 17 nella sala “La pianta” di via Leopardi 7 verrà rappresentato lo spettacolo “Italiani tutti in soffitta: tante storie tutte vere”.

Attraverso la storia di un uomo, verranno ripercorsi i viaggi e le storie dei tanti italiani spostati e dimenticati in soffitta durante l’esodo. Tante storie, tutte vere, di una pagina di storia poco raccontata dai libri.

L’ingresso è libero.

