Ceriano – In Biblioteca raccolta alimenti per le colonie feline

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 8 febbraio 2023 – In occasione della Giornata nazionale del gatto, che si celebrerà il prossimo 17 febbraio, a partire da martedì 7 e fino a giovedì 16 febbraio, la Biblioteca comunale “Cesare Parazzini” promuove una raccolta straordinaria di cibo per gatti in favore delle colonie feline presenti in paese e accudite da volontari. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere prodotti necessari al mantenimento dei gatti presenti nelle colonie curate dai generosi volontari.

Le colonie feline sono un fenomeno diffuso: sono formate da gatti discendenti di gatti domestici abbandonati e/o lasciati riprodursi irresponsabilmente.

Nella maggior parte dei casi si tratta di gatti non socializzati all’uomo o rinselvatichiti, anche se molti individui col tempo si affezionano alle persone che li accudiscono quotidianamente.

I gatti che vivono in stato di libertà appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed è vietato per legge maltrattarli o allontanarli dal loro habitat, salvo per la loro sterilizzazione o per cure necessarie.

Con l’iniziativa della Biblioteca comunale di Ceriano Laghetto è possibile sostenere in modo concreto l’attività dei volontari.

In biblioteca ci sarà un apposito contenitore per la raccolta delle pappe per le colonie feline del paese. Chi partecipa alla raccolta avrà anche la possibilità di vincere un premio.

Per ogni volta che si passerà a lasciare una donazione, infatti, si avrà in omaggio un biglietto per partecipare alla sottoscrizione a premi, in occasione della Giornata nazionale del gatto. In palio per il fortunato estratto, un simpatico set per il micio composto da: cuccia, ciotole, tovaglietta, leva-pelucchi e giochini.

“Le iniziative che propongo coinvolgono sempre la cittadinanza in maniera attiva. Lo scopo è, infatti, quello di rendere consapevoli il più possibile le persone non solo promuovendo e diffondendo rispetto e amore per gli animali, ma anche cominciando a fare qualcosa per loro, iniziando da piccoli gesti come donare una scatoletta” conclude l’Assessore alla Protezione Animali Antonella Imperato.