(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2023 – Stamane, intorno alle ore 10.30, un ciclista di 66 anni, per cause in fase di accertamento, in via Melchiorre Gioa, all’altezza del civico 114, ha perso il controllo della sua bicicletta cadendo rovinosamente a terra riportando un trauma cranico e trauma volto. Il ferito, soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele in codice rosso.

V. A.