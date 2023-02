LODI. ESPULSO CITTADINO ALGERINO RESPONSABILE DI NUMEROSI FURTI SUI TRENI

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 18 febbraio 2023 – Era stato arrestato dalla Polfer di Milano il 28 Gennaio 2023 per furto. A seguito di una perquisizione presso il suo domicilio di Tavazzano gli agenti della Polfer rinvenivano e sequestravano numerosi oggetti rubati soprattutto telefonini e computer per un valore di circa 40.000 Euro, provento di numerosi furti effettuati nelle stazioni ed a bordo di treni.

Alle prime ore dell’alba gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi hanno prelevato dal suo domicilio l’Algerino di 27 anni e lo hanno accompagnato presso il CPR di Gradisca di Isonzo per eseguire l’espulsione e l’accompagnamento nel suo paese d’origine Insieme a lui sono stati identificati altri due suoi connazionali irregolari: anche per loro è scattata l’espulsione e l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Tutti erano gravati da numerosi precedenti penali e di polizia (in particolare per reati contro il patrimonio) e per tale ragione ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Redazione